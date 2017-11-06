وافق مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مؤخراً على دعم مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة ب ( ٥٦ ) مشرف ومشرفة من كافة التخصصات الفنية لتحقيق الاستقلالية والتكامل ورفع جودة الأداء والانضباط للمدارس الأهلية.
جاء ذلك في قرار إداري نصّ على تكليف ٥٦ مشرف ومشرفة بالعمل الإشرافي في مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة المكرمة، وتضمن القرار إخلاء طرفهم من المكاتب التعليمية التي يتبعون لها والمباشرة في مكتب التعليم الأهلي.
من جهته ثمّن مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة ولمساعده للشؤون التعليمية هذه الخطوة المباركة، التي ستعزز – بمشيئة الله- الجهود التطويرية والتكاملية في قطاع التعليم الأهلي بمكة المكرمة؛ هذا القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في التعاون المشترك مع القطاع الخاص، واستحداث العديد من المبادارت والبرامج التي ترتقي بأداء العمل وجدوته في التعليم الأهلي في ظل رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، والدعم اللامحدود من قبل المسؤولين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
مدير تعليم مكة يدعم استقلالية مكتب التعليم الأهلي ورفع جودة أدائه ب ٥٦ مشرف ومشرفة
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
وافق مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مؤخراً على دعم مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة ب ( ٥٦ ) مشرف ومشرفة من كافة التخصصات الفنية لتحقيق الاستقلالية والتكامل ورفع جودة الأداء والانضباط للمدارس الأهلية.
وافق مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مؤخراً على دعم مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة ب ( ٥٦ ) مشرف ومشرفة من كافة التخصصات الفنية لتحقيق الاستقلالية والتكامل ورفع جودة الأداء والانضباط للمدارس الأهلية.
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