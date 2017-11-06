عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التوعية الإسلامية يوم الأحد 16 / 2 / 1439هـ ،المقابلة الشخصية للمعلمات المرشحات للتدريب المركزي وبرنامج دورة ( إتقان الحفظ وتحسين الأداء بقراءة الإمام عاصم ) وبرنامج دورة ( جمع القراءات السبع من طرق الشاطبية ) بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي ومديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش. وجاء التحكيم من إدارة التوعية الإسلامية بالتعاون مع لجنة مكونة من ( 3 ) مشرفات من العلوم الشرعية بمكاتب التعليم ، حيث استهدف فيها ترشيح معلمات حافظات للقرآن الكريم انطبقت عليهن شروط الترشيح للتدريب المركزي بالمدينة وذلك بهدف تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 و تأهيل كوادر مدربة تخدم كتاب الله تعالى.
ومن جانبها تقدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي بكلمة عبرت فيها عن بالغ سعادتها بحضور هذه المقابلة الخيّرة ، متمنيةً أن يحالفهن النجاح والوصول إلى القمة وأن يمثلن إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة خير تمثيل، شاكرةً حضورهن هذا وكما أعربت عن شكرها لإدارة التوعية الإسلامية على جهودهن المبذولة في سبيل إنجاح هذه الدورة والوصول بالحافظات إلى المراكز الأولى بإذن الله.
ومن جهتها تحدثت المعلمة فريدة هوساوي التي كانت طالبة بالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم المتخرجة من جامعة أم القرى قسم (القراءات القرآنية) بمرتبة الشرف عن تجربتها في كيفية حفظها للقرآن الكريم حيث كانت ملتحقة بمدارس تحفيظ القرآن الكريم المسائية بالحي بمساندة من شقيقتها ومن أستاذتها آمنة الصاعدي عن الحلقات القرآنية وبعد ذلك التحقت بالتدريس بمدارس دوحة العلم الأهلية لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك تم تعينها حكومياً بالقنفذة وبعد ست سنوات تم نقلها للثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم وهي مدرستها السابقة .
كما قالت المعلمة مليكة عبد الرزاق هوساوي متزوجة وأم لثلاثة أطفال و المتخرجة من قسم (القراءات القرآنية) بجامعة أم القرى بمرتبة الشرف: ختمت القرآن في مرحلة الثانوية والتحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم المسائية لمراجعته وبفضل من الله تم تعيني بنفس المدرسة المتخرجة منها الثانوية الأولى وأدعو بأن يكرمني الله بالفوز في المسابقة القادمة.