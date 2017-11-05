أقامت ابتدائيه الأبناء الثالثة بتبوك حفل تكريم المرشد الطلابي الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن القحطاني بعد تقاعده بناء على طلبه وذلك بفندق سويس انترناشيونال وقد حضر التكريم عدد من المشرفين وقادة المدارس وزملاء المحتفى به
وقد شمل الحفل على كلمة لإدارة المدرسة ألقاها الأستاذ أحمد بن حايف العنزي عبر فيها عن شكره للأستاذ أحمد القحطاني على ما قدمه طيلة فترة عمله بالمدرسة ، عقب ذلك كلمة المعلمين ألقاها نيابة عنهم الأستاذ عبدالله القحطاني والذي أحدث فيها عن أهمية القدوة والذي كان يتسم بها المحتفى به ، مؤكدا أن أعماله وما قدمه سيظل شاهدا على بذله من جهود كبيرة في سبيل خدمة الطلاب في مجال الإرشاد الطلابي ثم قدم الأستاذ محمد العمري السيره الذاتية للضيف ثم كلمه المحتفى والذي أكد فيها أن الإحالة للتقاعد ليست نهاية المكاف ولكنها فتح حياة جديدة وانتقال من عنل إلى عمل ، مشيرا إلى أن خدمة الوطن لن تنتهي ما دام الإنسان حيا فالواجب الوطني ملازم للإنسان في جميع المواقع وجميع الأحوال ، وفي نهاية الحفل تسلم المحتفى به الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .
ابتدائية الأبناء الثالثة بتبوك تحتفي بأحد منسوبيها المتقاعدين
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أقامت ابتدائيه الأبناء الثالثة بتبوك حفل تكريم المرشد الطلابي الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن القحطاني بعد تقاعده بناء على طلبه وذلك بفندق سويس انترناشيونال وقد حضر التكريم عدد من المشرفين وقادة المدارس وزملاء المحتفى به
أقامت ابتدائيه الأبناء الثالثة بتبوك حفل تكريم المرشد الطلابي الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن القحطاني بعد تقاعده بناء على طلبه وذلك بفندق سويس انترناشيونال وقد حضر التكريم عدد من المشرفين وقادة المدارس وزملاء المحتفى به
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