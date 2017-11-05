انطلقت مؤخرا في إدارة التعليم بمحافظة الزلفي لقاءات جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة وتستمر لستة أيام وتستهدف فئة المشرفين التربويين وقادة المدارس والمرشدين الطلابيين والمعلمين والطلاب والعمل التطوعي، وأوضح منسق الجائزة الأستاذ سعود السيف أن اللقاءات تهدف إلى تحفيز الزملاء والطلاب نحو توثيق ما لديهم من إنجازات ومبادرات، وكذلك نشر ثقافة التميز لتحسين مستوى الأداء وإبراز ما تحضى به الإدارة من كفاءات تعليمية للمنافسة على مستوى الوزارة.
انطلاق لقاءات جائزة التميز بتعليم الزلفي
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