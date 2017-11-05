اختتمت يوم الخميس الماضي على مسرح الأقسام النسائية بإدارة التعليم بمحافظة الزلفي تصفيات المسرح المدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية والتي استمرت ليومين حيث افتتحت يوم أمس بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة نورة الفرهود، ورئيسة نشاط الطالبات الأستاذة بدور الحمد وعدد من المشرفات التربويات، وفي كلمة الافتتاح شكرت المساعد لشؤون تعليم البنات المدارس على دعمها للطالبات وإبراز مواهبهن وقدراتهن وتشجيعهن على أداء القيم السامية، مؤكدة على أن المسرح المدرسي يعتبر أحد أهم الأدوات الأدبية لإيصال الرسائل الإيجابية، كما أشارت رئيسة نشاط الطالبات إلى أن النشاط الثقافي يهتم بإظهار إبداع الطالبات على المسرح وتنمية مهارتهن وتعزيز خبراتهن.
وجاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول المتوسطة الخامسة وأفضل إخراج، المركز الثاني المتوسطة التاسعة، المركز الثالث الثانوية الأولى، وحصلت المتوسطة الثامنة على أفضل ديكور، والطالبة لطيفة البحر من المتوسطة الخامسة على أفضل شخصية عن دور منال.