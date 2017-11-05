أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا ، لحصر مخالفات وجرائم الفساد ، خطوة رائدة في مسيرة الإصلاح والتنمية .
وأشار آل كركمان ، إلى أن الأمر الملكي الكريم ، يجسد حرص الحكومة الرشيدة ، على النزاهة والشفافية ، والمحافظة على المال العام ، وليس هذا فحسب ، بل القبض ومحاسبة من يثبت تورطه في قضايا الفساد ، في إشارة واضحة وصريحة إلى عزم القيادة على اجتثاث منابع الفساد ، ومحاسبة مرتكبيه بكل حزم .
وأضاف آل كركمان : أن المجتمع سيجني ثمار الأمر الملكي الكريم ، وسينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي والتنموي ، فضلا عن نشر ثقافة النزاهة لدى الأفراد والمؤسسات والمسؤولين ، فيما سأل الله أن يحفظ للوطن قيادته وأمنه .