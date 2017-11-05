رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – بعد صدور أمره الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام ، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر ، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وأضاف معاليه أن هذا الأمر الكريم يأتي استمراراً للنهج المبارك الذي وضعه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل – رحمه الله -وسار عليه أبناؤه ملوك المملكة العربية السعودية وأولياء العهود الذين أدوا دورهم رحمهم الله – بتوفيق الله – في حفظ هذا الوطن ومكتسباته لتعود على الوطن وأبنائه في سبيل التنمية وبناء الإنسان السعودي وتهيئة البيئة السليمة للوطن وأجياله المتعاقبة.
وفِي ذات السياق أشار معاليه إلى أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل هذه اللجنة وعلى هذا المستوى الرفيع توطد لمرحلة قادمة قوامها الحزم ضد من يحاول المساس بمقدرات الوطن وحقوق المواطن، وتصون – بإذن الله – الإنفاق السخي من الدولة حفظها الله على مشاريع التنمية المختلفة لتكون في الوقت والمكان المناسبين وبأعلى معايير الضبط والجودة.
وأبان د.أحمد العيسى أن دور وزارة التعليم في مواكبة هذه المرحلة هو ترسيخ مفاهيم المواطنة الحقة ورفع مستوى الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات والإسهام من خلال بناء منظومة من البرامج التي تستهدف الناشئة للدراية بأهمية العناية بحق الوطن ومسؤولية المواطن أياً كان موقعه، وهو الدور الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في مدارس التعليم العام والجامعات.
واختتم معالي وزير التعليم تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والإيمان.
وزير التعليم : يشكر خادم الحرمين الشريفين على تشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام ويؤكد دور التعليم في المواكبة
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – بعد صدور أمره الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام ، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر ، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – بعد صدور أمره الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام ، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر ، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
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