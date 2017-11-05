احتفت مدرسة أبي بن كعب الابتدائية و الخندق المتوسطة بطالبيها من الجنسية الإمريكية في أول يوم دراسي بمدارسهم الجديدة في حفل مبسط بحضور منسوبي المدرسة و عدد من المشرفين التربويين بتعليم الطائف . وكان الطالبان أبو بكر والذي يدرس بالصف الأول متوسط و سليمان والذي يدرس بالصف السادس الابتدائي قد انتقلا من إحدى مدارس مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى محافظة الطائف نظرا لظروف والدهم العملية والتحقا بمدرسة أبي بن كعب الابتدائية و الخندق المتوسطة . من جانبه أوضح قائد المدرسة عبيد بن مسفر النفيعي بأنه تم استقبال الطالب وسط حفاوة و ترحيب من منسوبي المدرسة من معلمين و طلاب و هيئة إدارية ومشرفين تربويين وتم إعداد حفل مبسط بهذه المناسبة . وأضاف تم وضع برشورات و استندات تحمل صور الطالبين و مكتوب عليها عبارات ترحيبية باللغة الانجليزية ، فيما تم تقديم عدد من الهدايا المتنوعة من منسوبي المدرسة و أيضا من طلاب المدرسة إلى زميليهم الجديدين .ولفت “النفيعي ” إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتهيئة الطالبين نفسيا مما يؤدي ذلك إلى سرعة اندماجهم مع زملائهم الطلاب في المدرسة . حضر الحفل رئيس وحدة الشراكة المجتمعية بالتعليم الأستاذ أدريس بكر و مساعد مكتب تعليم غرب الطائف سلطان الحارثي و منسق الشراكة بالمكتب المشرف التربوي نبيل بخش ، ورائد الشراكة بالمدرسة عوض المالكي .
ابتدائية أبي بن كعب ومتوسطة الخندق بالطائف تحتفل بطالبين
لا يوجد وسوم
0 286
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/252510/