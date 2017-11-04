أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بمنح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.
وتضمن القرار منح المعلمين والمعلمات غير التربويين المنقولين على المستوى الرابع خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو الوزارة المعينون معهم في نفس العام. وأوضح القرار أنه لا يترتب على هذا الإجراء صرف أي فروقات مالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي. وهذا الإجراء يأتي في إطار معاملات تتضمن تسوية أوضاع معلمي ومعلمات المدارس التي كانت تتبع لوزارة الدفاع، أسوة بنظرائهم بوزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام.
وزير التعليم يصدر قراراً بمساواة معلمي مدارس “الدفاع” المنقولين بدرجات نظرائهم بالتعليم
وزير التعليم يصدر قراراً بمساواة معلمي مدارس “الدفاع” المنقولين بدرجات نظرائهم بالتعليم
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بمنح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بمنح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.
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