أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن التعليم يحظى في مجالاته كافة بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بما يحقق التطلعات والرؤى الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العمري الذي قدم لسموه تقريرًا عن سير العمل في جميع المدارس، وبالمراحل الدراسية كافة بالمنطقة.. واستعرض مؤشرات الأداء في الميدان التعليمي، والمبادرات التي يجري تنفيذها، والتي تُعنى بالشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وثمن سموه خلال اللقاء ما تم اتخاذه في هذا الصدد. ووجَّه سموه بمضاعفة الجهود، والعمل على توفير كل المتطلبات للطلاب والطالبات في أجواء دراسية مهيَّأة ومحفِّزة. من جانبه، أعرب العمري عن شكره وامتنانه على متابعة سمو أمير منطقة تبوك، ودعمه المتواصل لقطاع التعليم بالمنطقة، وأكد أن توجيهات سموه ستكون محل التنفيذ والمتابعة لمواصلة العطاء، والعمل وفق تطلعات ولاة الأمر.
أمير منطقة تبوك خلال لقائه مدير تعليم المنطقة:التعليم يحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة تبوك خلال لقائه مدير تعليم المنطقة:التعليم يحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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