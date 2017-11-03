إنطلاقا من حرص مكتب التعليم شرق المدينة المنورة على نشر ثقافة منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي النسخة ( 5 ) ، فقد قام أخصائي التقويم بالمكتب مشرف العلوم الأستاذ / حسن الأحمدي ، ومنسق الأداء المدرسي مشرف القيادة المدرسية الأستاذ / حسين العويض وبمتابعة من مدير المكتب الأستاذ / سامي بن عوده السيد بتقديم عدد من البرامج التدريبية شملت جميع المشرفين التربويين بالمكتب ، وجميع قادة المدارس التابعة بالمكتب ، كما تم تدريب معلم من كل مدرسة من مدارس المكتب ليساهم في نشر ثقافة منظومة قيادة الأداء الاشرافي والمدرسي في مدارسهم .
مكتب شرق المدينة ينشر ثقافة منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي النسخة ( 5 )
مكتب شرق المدينة ينشر ثقافة منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي النسخة ( 5 )
صحيفة التعليم : المدينة المنورة - منصور البلادي
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