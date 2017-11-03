الابتدائية الرابعة عشر بتبوك تقيم برنامجا توعويا عن التعداد السكاني

المحتوى السابق المحتوى التالي تنفذ الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ادارة الأمن والسلامة(مشروع : اليوم الكامل للسلامة)