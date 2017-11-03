أقامت الابتدائية الرابعة عشر بتبوك برنامجا إذاعيا بمتابعة قائدة المدرسة مشاعل بنت محمد العيسى وبإشراف وكيلة المدرسة نوال العطوي وتنفيذ رائدة النشاط أسماء العويضه و المعلمة أمل فالح منقره ، وذلك بمناسبة انطلاق مشروع التعداد السكاني ( الإحصاء التسجيلي ) في منطقة تبوك وقد بدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة عن أهمية الإحصاء وأهدافه ومواعيد انطلاقه ، ثم لمحة موجزة عن أهمية التعاون مع موظف الإحصاء وتزويده بالبيانات والمعلومات الدقيقة .
الابتدائية الرابعة عشر بتبوك تقيم برنامجا توعويا عن التعداد السكاني
الابتدائية الرابعة عشر بتبوك تقيم برنامجا توعويا عن التعداد السكاني
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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