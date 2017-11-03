تنفذ الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ادارة الأمن والسلامة في يوم السبت القادم ١٤٣٩/٢/١٥ (مشروع : اليوم الكامل للسلامة) بمقر مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بحي العوالي بمكة المكرمة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والامنية والصحية، .
سيتم تدريب100طالب في المشروع من طلاب (اصدقاء السلامة) من طلاب الصف الاول الثانوي يمثلون(20)مدرسة ثانوية .
ويهدف البرنامج الى:-
*الرفع من مستوى الامن والسلامة داخل المنشأت التعليمية عن طريق تدريب مجموعة من الطلاب في كل مدرسة ثانوية.
*تنمية شخصية الطالب وصقل مهاراته واثراء خبراته ليكون قادرا -باذن الله-على مواجهة الازمات والحوادث.
*تنمية قدرات الطالب على حل المشكلات واتخاذ القرارات والتكيف مع المتغيرات.
*تنمية روح حب العمل لدى الطالب وتعليمه على الاعتماد على النفس بعد الله وتوجيهه الى الاسس الصحيحة لاستخدمات ادوات وتجهيزات الامن والسلامة.
*اكساب الطالب مهارات التعامل مع الاجهزة والادوات الحديثة المتطورة في مجال الامن والسلامة المدرسية.
*تكوين قاعدة مدربة من الطلاب تشارك في تنظيم وقيادة اجراءات الامن والسلامة داخل المدارس.
*مطلب اساسي ومهم في المدارس (ادارة الامن والسلامة المدرسية) لدى الطلاب والطالبات.
*توفير اكبر قدر ممكن لتحقيق البيئة التعليمية الامنة .
*تدريب وتوعية الطلاب على ممارسات في جوانب السلامة تسهم في تحقيق متطلبات الامن والسلامة داخل المنشأت التعليمية.
*برامج تعليمية في مجال الامن والسلامة لتعزيزها في اثراء حصيلة الطالب باكسابه المهارات ومعلومات في الامن والسلامة.
*اليوم الكامل للسلامة(ملتقى)لطلاب الصف الاول الثانوي(100)طالب يمثلون(20)مدرسة ثانوية.التي تم تهيئتها وتجهيزها بانظمة السلامة المختلفة.
* تقسيم الطلاب لثلاثة مجموعات وكل مجموعة سوف تستفيد من البرامج التدريية والتثقيفية التي تسهم في رفع مستوى مهارات الطلاب من خلال التعامل مع متطلبات الامن والسلامة داخل المنشآت التعليمية.والاستفادة منهم في الاعوام القادمة لتدريب زملائهم في نفس مدارسهم خلال مرحلة تواجدهم بالمدرسة.
*الرفع من مستوى الامن والسلامة داخل المنشآت التعليمية عن طريق تدريب مجموعة من الطلاب في كل مدرسة ثانوية.
*معسكر اليوم الكامل-التنسيق مع الجهات االحكومية.تدريب الطلاب(الدفاع المدني/الهلال الاحمر)قاعات التدريب النظري واماكن التدريب العملي وفق حقائب تدريبية .الرغبة في العمل والمبادرة-القدرة على الابداع والابتكار-مهارات التواصل الاجتماعي والقدرة على الاقناع-اتخاذ القرار ومواجهة المشكلات وحلها-لائق طبيا للمارسة مهام الامن والسلامة.ساعتين للتدريب النظري ومثلها للتدريب العملي وكذلك محاضرة تثقيفية نظرية وساعتين لتدريب تطبيقات عملية (3)دورات تدريبية في خطط الاخلاء ومواجهة حالات الهلع والاندفاع واستخدام طفايات الحريق والكشف على ادوات السلامة.
تنفذ الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ادارة الأمن والسلامة(مشروع : اليوم الكامل للسلامة)
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
تنفذ الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ادارة الأمن والسلامة في يوم السبت القادم ١٤٣٩/٢/١٥ (مشروع : اليوم الكامل للسلامة) بمقر مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بحي العوالي بمكة المكرمة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والامنية والصحية، .
تنفذ الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ادارة الأمن والسلامة في يوم السبت القادم ١٤٣٩/٢/١٥ (مشروع : اليوم الكامل للسلامة) بمقر مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بحي العوالي بمكة المكرمة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والامنية والصحية، .
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