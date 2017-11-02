اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العمري مواعيد التوقيت الشتوي لجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها وذلك بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 16/ 2/ 1439هـ. وجاء في تعميم إلى جميع مكاتب التعليم والإدارات و المدارس ورياض الأطفال في المنطقة بهذا الخصوص أن بداية اليوم الدراسي و الحصة الأولى ستكون عند الساعة الثامنة صباحا ، فيما أكد التعميم على ألا تتجاوز نهاية اليوم الدراسي الثانية والنصف ظهرا ومراعاة المرحلة الدراسية في ذلك .
تعليم تبوك يبدأ الأحد القادم تطبيق التوقيت الشتوي
تعليم تبوك يبدأ الأحد القادم تطبيق التوقيت الشتوي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
لا يوجد وسوم
0 151
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/252474/