التقى مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم تبوك خالد العمري في مكتبه بتعليم تبوك صباح أمس مدير مركز اللجنة الاجتماعية بتبوك أسعد أبو هاشم وتناول اللقاء سبل الحد من ظاهرة افتتاح الحضانات والروضات المخالفة وغير المرخصة نظاماً بمنطقة تبوك ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن ضم جميع الأنشطة التعليمية التي تقدمها الجمعيات أو التنمية الاجتماعية لتكون تحت إشراف وزارة التعليم.
وأوضح العمري أن الهدف من هذا التعاون هو تصحيح وضع جميع الحضانات والروضات لتعمل بصفة نظامية كما حث جميع المستثمرين في هذا المجال على مراجعة مكتب التعليم الأهلي وتقديم الوثائق اللازمة حتى يتم دراستها من الإدارات المعنية ثم يتم إصدار التراخيص الرسمية لهم .
تعليم تبوك يؤكد على منع الحضانات ورياض الأطفال غير المرخصة
تعليم تبوك يؤكد على منع الحضانات ورياض الأطفال غير المرخصة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
التقى مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم تبوك خالد العمري في مكتبه بتعليم تبوك صباح أمس مدير مركز اللجنة الاجتماعية بتبوك أسعد أبو هاشم وتناول اللقاء سبل الحد من ظاهرة افتتاح الحضانات والروضات المخالفة وغير المرخصة نظاماً بمنطقة تبوك ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن ضم جميع الأنشطة التعليمية التي تقدمها الجمعيات أو التنمية الاجتماعية لتكون تحت إشراف وزارة التعليم.
التقى مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم تبوك خالد العمري في مكتبه بتعليم تبوك صباح أمس مدير مركز اللجنة الاجتماعية بتبوك أسعد أبو هاشم وتناول اللقاء سبل الحد من ظاهرة افتتاح الحضانات والروضات المخالفة وغير المرخصة نظاماً بمنطقة تبوك ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن ضم جميع الأنشطة التعليمية التي تقدمها الجمعيات أو التنمية الاجتماعية لتكون تحت إشراف وزارة التعليم.
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