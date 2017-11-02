كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بمكتب التعليم الأهلي المدارس الفائزة في مسابقة تحدي اللغة الإنجليزية التي ينظمها التعليم الأهلي بتعليم تبوك بالتعاون مع معهد وول ستريت العالمي بمشاركة ٢٦ مدرسة وذلك بالقاعة الثقافية بفندق هوليدي ان تبوك .
وأكد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد بن علي العمري في كلمته خلال الفيلم الوثائقي بمستهل الحفل بأهمية المسابقة في تشجيع الطلاب على تعلم مهارات اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة مقدماً شكره وتقديره لمدير إدارة المدارس الأجنبية المشرف العام على المسابقة محمد شتيان الجهني ولمالك معهد وول ستريت انجلش يحيى ال عوجاء وجميع المدارس المشاركة.
وفي ختام الحفل سلم مدير مكتب التعليم الأهلي الجوائز على المدارس الفائزة وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
المرحلة الثانوية :
المركز الأول: مدارس عثمان بن عفان الأهلية
المركز الثاني: مدارس رياض الصالحين الأهلية
المرحلة المتوسطة :
المركز الأول: مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية المركز الثاني: مدارس منارات تبوك الأهلية
تعليم تبوك يكرم الفائزين في مسابقة تحدي اللغة الإنجليزية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بمكتب التعليم الأهلي المدارس الفائزة في مسابقة تحدي اللغة الإنجليزية التي ينظمها التعليم الأهلي بتعليم تبوك بالتعاون مع معهد وول ستريت العالمي بمشاركة ٢٦ مدرسة وذلك بالقاعة الثقافية بفندق هوليدي ان تبوك .
كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بمكتب التعليم الأهلي المدارس الفائزة في مسابقة تحدي اللغة الإنجليزية التي ينظمها التعليم الأهلي بتعليم تبوك بالتعاون مع معهد وول ستريت العالمي بمشاركة ٢٦ مدرسة وذلك بالقاعة الثقافية بفندق هوليدي ان تبوك .
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