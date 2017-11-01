نفذ قسم الرياضيات بمكتب التعليم شرق المدينه المنوره برنامج تدريبي بعنوان ( الاستيعاب المفاهيمي في تدريس الرياضيات للمرحلة الابتدائية) وقد قدم البرنامج كلا من المشرف التربوي الأستاذ/ منصور بن عبدالله الحريقي والمشرف التربوي الأستاذ/ منصور بن عامر البلادي وكانت محاور البرنامج التعريف بالرياضيات ومكوناتها الاساسية بالاضافة الى اهم الاستراتيجيات التدريسية المستخدمة في تدريس المفاهيم الرياضية وقد استمر البرنامج لمدة يومين.
الاستيعاب المفاهيمي في مكتب التعليم شرق المدينة المنورة
الاستيعاب المفاهيمي في مكتب التعليم شرق المدينة المنورة
صحيفة التعليم : المدينة المنورة - منصور البلادي
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