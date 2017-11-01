اختتم مركز التدريب التربوي بمكتب التعليم في محافظة شرورة، دورة التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات ، والتي استمرت لمدة يومان ،الذي نفذته قائدة الثانوية الثانية فاطمة عبدالله الصيعري ، بهدف توضيح مهام مشرفة النشاط البدني ، ونشر ثقافة التربية البدنية وأهميتها للمجتمع المدرسي من معلمات وطالبات والمجتمع الخارجي ، وشرح وتنفيذ العديد من الألعاب الحركية التي لا تستلزم تكلفة مادية فقط جهود بدنية، فضلا عن توضيح طريقة الإعداد للنشاط البدني المفتوح ,وقالت رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب محسنة الصيعري أن البرنامج حضره 31 من المعلمات المسند لهن النشاط وقائدات المدارس، تم من خلاله وضع خطة تنفيذيه للنشاط البدني في المدرسة حسب الأوضاع والظروف المتاحة ، وتوضيح هرم النشاط البدني المتكون من أربع مستويات المستوى الأول وهو قاعدة الهرم الأنشطة الحياتية اليومية مثل صعود الدرج الاعمال المنزلية وتكون بشكل يومي ، والمستوى الثاني الأنشطة الهوائية والترويحية وتكون من ثلاث إلى خمس مرات بالأسبوع مثل الأوربيك ، المشي ، الهرولة ،الدراجة ، والترويحية يكون بالألعاب مثل كرة التنس اليد السلة الألعاب والمسابقات البدنية بصفه عامة ، والمستوى الثالث يشتمل على أنشطة المرونة والأنشطة العضلية من مرتان إلى ثلاث مرات بالأسبوع : مثل تمارين تمدد العضلات والتمارين السويدية المكثفة ، و حمل الأوزان ، والمستوى الرابع رأس الهرم الراحة والخمول ويجب الإقلال منها قدر الإمكان بالمدرسة مثل الجلوس بالفصل لساعات يجب فصلها بنشاط بدني خفيف، وشرحت المدربة طريقة إعداد النشاط يتم تقسيمه إلى قسمين التمارين الصباحية تنفذ على الجميع ويتم متابعتها من قبل مشرفة النشاط ، والأنشطة البدنية الحركية وهذه تنفذ حسب امكانيات كل مدرسة كالألعاب والمسابقات والدوري المدرسي حسب رؤية كل قائدة ومعلمة النشاط البدني، كما وضحت مهام معلمة النشاط البدني في البدء في نشر الثقافة في المجتمع و الالمام التام بقواعد الامن والسلامة الخاصة بالنشاط البدني للطالبات ، وحصر الحالات الصحية بمساعدة المرشدة الطلابية ووكيلة شؤون المعلمات ، وإعداد خطة وملف خاص للتربية البدنية بحيث ينتهي الفصل الدراسي الأول وقد تم تنفيذ النشاط لجميع الفصول والمراحل ، والإعداد للنشاط البدني المفتوح والذي ينفذ مره واحدة بالفصل الدراسي لعرض كل الأنشطة التي نفذت خلال الفصل الدراسي لبرنامج التربية البدنية .
نشر ثقافة التربية البدنية في مدارس البنات بشرورة
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