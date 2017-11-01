أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مدارس المنطقة بآلية التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام الدراسي الجاري .
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي آل عواض ، أنه تم فتح الترشيح اعتبارا من يوم السابع والعشرين من شهر محرم المنصرم، وسيغلق الترشيح الذاتي يوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني المقبل ، ولإدارات الموهوبين في الأول من شهر ربيع الثاني المقبل ، فيما سيتم التسجيل في برنامج قياس في الأول من شهر ربيع الأول المقبل ، ويغلق في السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر المقبل .
وأضاف آل عواض : سيتم تطبيق اختبارات مقياس موهبة يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر جمادى الأولى المقبل ، وإعلان درجات الطلاب يوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة المقبل ، وتم تحديد يوم السابع عشر من شهر رجب المقبل موعدا لتوزيع الطلاب المقبولين على البرامج المختلفة ، داعيا الراغبين في معرفة المزيد عن المشرع إلى زيارة موقع إدارة الموهوبين من خلال الرابط : http://mohob.net/?page_id=1908 يذكر أن من أبرز أهداف المشروع بناء جيل علمي ، يمتلك مواهب في عدة مجالات تسهم في بناء الوطن .