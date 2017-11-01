استقبل مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء وفداً من تعليم الزلفي ممثلاً برئيسة نشاط الطالبات الأستاذة بدور الحمد ومشرفة تدريب الطالبات الأستاذة هند الفجر والطالبات : نورة الطريقي ولمياء الخنيني ولنا الرشيد وأريام المنيفي، حيث حضرن جزءًا من جلسة المجلس المنعقدة، بعدها تجولن على أهم مرافق وجنبات المجلس واطلعن على أهم الوثائق التاريخية فيه منذ انطلاقته بعهد الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى يومنا هذا, ومن جانبها أوضحت المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة نورة الفرهود أن الزيارة تأتي من منطلق نشر ثقافة الحوار وتنمية مهاراته ورغبة في اكساب الطالبات خبرات جديدة ليتعرفن على أهم المكتسبات الوطنية.
ومن جانب آخر أوضحت رئيسة نشاط الطالبات أنه تم خلال الزيارة مقابلة عدد من عضوات المجلس اللاتي رحبن بالطالبات وأشدن بحضورهن للمجلس، متمنيات بأن تضيف لهن هذه الزيارة جوانب عديدة من العلوم والمعارف ليقمن بدورهن في خدمة الدين والوطن، كما شكرت الحمد منسقة العلاقات العامة في المجلس الأستاذة موضي الصالح على حسن الاستقبال وجميل الحفاوة والترحاب.