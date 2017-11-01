شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، الحفل الذي أقامته ابتدائية الأندلس الأهلية بأبها ، لتكريم المعلمين المتميزين و الطلاب البارزين في الانضباط المدرسي وكذلك الفائزين في برنامج المجلس الطلابي على مستوى المرحلة ، وذلك بحضور مديرمكتب التعليم الأهلي و الأجنبي الأستاذ عبدالله الأسمري و المدير العام لمدارس الأندلس الأهلية الأستاذ عمر آل هادي ، وعدد من أولياء الأمور .
وتضمن برنامج الاحتفال الاطلاع على مشروعي ” الجنيس ماب و الميكاترونيكس ” ، و التعرف على أبرز ما تقدمه المرحلة من خدمات تعليمية و تربوية ، بإشراف من قائد المدرسة الأستاذ عبدالله الغامدي .