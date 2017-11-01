افتتح مدير مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد ، اليوم اللقاء التعريفي لمؤشرات قيادة الأداء المدرسي لقادة المرحلة الثانوية والمتوسطة، وذلك في قاعة مجمع مدارس الذكر ، وبحضور مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع ، ورئيس شعبة القيادة المدرسية الأستاذ سعد ظافر ، ومشرفي القيادة المدرسية وقادة مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة.
وأكد آل سويد في كلمة له على أهمية مؤشرات الأداء في تشخيص واقع العملية التعليمية، ودور قيادات التعليم في تطبيق وتفعيل المنظومة في الميدان، وتحديد أدوار ومسؤوليات القيادات في تطبيق مؤشرات قيادة الأداء المدرسي ، ودراستها ومتابعة نتائجها ، واستثمار الإمكانات المتاحة للتطبيق .
بعد ذلك قدم مشرف القيادة المدرسية الأستاذ سفر دعرم ، عرضا تقديميا لمؤشرات الأداء المدرسي وتخلله الوقوف على أبرز مجالات المؤشرات ووصفها وجدولها الزمني.
بعد ذلك قدم مشرف القيادة المدرسية الأستاذ سفر دعرم ، عرضا تقديميا لمؤشرات الأداء المدرسي وتخلله الوقوف على أبرز مجالات المؤشرات ووصفها وجدولها الزمني.