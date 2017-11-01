تفقد مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة الأستاذ إبراهيم الثقفي صباح يوم الإثنين المبنى الجديد لمدرسة أويس القرني الابتدائية بشرق مكة الذي تم الانتهاء منه مؤخراً.
والتقى الثقفي أثناء زيارته بقائد المدرسة الأستاذ فهد سعد المقاطي والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة والتي بدأت الدراسة بها يوم الاثنين الموافق1439/2/10
هذا ويتكون مبنى المدرسة الجديد من أربعة طوابق تضم 23 فصلاً يتسع عدد 750 طالبا ومكاتب الإداريين ؛ملعب مجهز يتناسب مع إحتياجات المرحلة الإبتدائية
وقام الثقفي بجولة على فصول المدرسة لتفقد سير العمل وتحاور مع المعلمين و الطلاب ، وحثهم على أهمية الحرص في أداء الأمانة المناطة بهم في السعي إلى العناية بأبنائنا الطلاب وشدد الثقفي على الطلاب بالمحافظة على هذا الصرح التعليمي الذي كلف الدولة مبالغ كبيرة من أجل توفير بيئة جاذبة
من جهة أخرى , وبعد الإنتهاء من الزيارة التفقدية لمدرسة أويس القرني توجه الثقفي لمبنيي الإمام الذهبي المتوسطة وأنس بن النضر الإبتدائية للإطمئنان على المبنى ومدى جاهزية إنتقال المدارس إلى المباني الحكومية الجديدة المخصصة لهم بعد تعميد سعادة مدير تعليم مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي