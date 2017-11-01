أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الإسلامية انطلاقة مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز (يرحمه الله) لحفظ الحديث النبوي الشريف في دورتها الثالثة عشر، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط www.taw3eh.com.
جاء ذلك في تعميم تم تعميمه مؤخراً على كافة المدارس الحكومية والأهلية للبدء في تفعيل هذه المسابقة الوزارية ضمن برنامج إثراء المعرفة الشرعية؛ حيث تضمنت الآلية: الإعلان داخل المدرسة عن المسابقة، وتسجيل الراغبين، وتكليف أحد المعلمين بالإشراف على المسابقة ليقوم بإجراء التصفيات الأولية داخل المدرسة، ثم يُرشح طالباً ليمثل المدرسة على مستوى إدارة التعليم التي ستكون تصفياتها في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 38/ 1439هـ يُحدد لاحقاً تاريخاً ومكاناً.
وحدّدت المسابقة حفظ الأحاديث الشريفة وفق المستويات الثلاثة التالية: المستوى الأول حفظ (100) حديث للمرحلة الابتدائية، والمستوى الثاني حفظ (250) حديث ومعرفة راوي الحديث من الصحابة لطلاب المرحلة المتوسطة، فيما خُصص المستوى الثالث للمرحلة الثانية بحفظ (500 ) حديث ومعرفة من أخرجها، وحفظ تعريف برواة الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
تعليم مكة يعلن انطلاق مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثالثة عشر
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الإسلامية انطلاقة مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز (يرحمه الله) لحفظ الحديث النبوي الشريف في دورتها الثالثة عشر، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط www.taw3eh.com.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الإسلامية انطلاقة مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز (يرحمه الله) لحفظ الحديث النبوي الشريف في دورتها الثالثة عشر، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط www.taw3eh.com.
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