أقامت روضة الصديق الاهليه لتحفيظ القران يوم الخميس١٤٣٩/٢/٦ حفل استقبال الجدات تحت شعار (جدتي في روضتي) بإشراف مساعدة الروضة أماني العميري وبتكاتف معلمات الروضة ندى الزهراني أمجاد الشهراني /زينب جمال /شيماء مساوي/اميمه محمد.
و بدأ الحفل باستقبال الجدات الحاضرات بالبخور وعبارات الترحيب , والذي شمل على العديد من الفقرات المتنوعة , كانت البداية مع تلاوة عطرة للقرآن الكريم ثم كلمة ترحيبية لمساعدة الروضة, ثم تتالت الأناشيد الترحيبية وأناشيد الروضة ثم مسابقات للجدات.
وفي الختام تم توجيه الشكر للجدات على تلبية الدعوة وقامت منسوبات الروضة والأطفال بتكريم الحاضرات ببعض من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.