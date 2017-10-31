اعتمد مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي تشكيل لجنة لكل برنامج من برامج قسم التوجيه والإرشاد، حيث اعتمد تشكيل لجنة من 12 عضواً برئاسة المساعد للشؤون التعليمية سليمان السحيم وإنابة المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الرميح لمتابعة برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي (تعزيز) وتفعيله في جميع مدارس التعليم وفق الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي للبرنامج والحقائب التدريبية ودليل الجائزة للسلوك الإيجابي.
كما اعتمد تشكيل لجنة رئيسية تتكون من 17 عضواً منهم رئيس اللجنة ومنسق ومنسقة للبرنامج الإرشادي خفض العنف في مدارس التعليم العام (رفق)، حيث تتولى اللجنة الإشراف على البرنامج لحماية الطلاب والطالبات من العنف والإيذاء.
فيما اعتمد الطعيسي لجنة ثالثة تتكون من 11 عضواً برئاسته وإنابة المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الرميح، وذلك لمتابعة ودراسة تقرير الفجوة بناء على نتائج إحصاءات اختبارات الثانوية العامة مع اختباري التحصيلي والقدرات لأهمية تنفيذ آليات تقليص الفجوة من خلال الرفع من متوسط التحصيلي والقدرات لدى الطلاب والطالبات بنسب تصاعدية.
وباشرت اللجان أعمالها منذ تشكيلها نهاية الشهر المنصرم، ووضعت الخطط ووزعت المهام ونوقشت الإجراءات في اجتماعات عقبت التشكيل، كما رسمت الخطة التربوية التي يسير عليها البرنامج منذ انطلاقته حتى الوصول إلى الأهداف المقررة والتي تتضح بعمليات التقييم والنتائج المفرزة.
ثلاث لجان لتفعيل برامج التوجيه والإرشاد بتعليم الرس
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي تشكيل لجنة لكل برنامج من برامج قسم التوجيه والإرشاد، حيث اعتمد تشكيل لجنة من 12 عضواً برئاسة المساعد للشؤون التعليمية سليمان السحيم وإنابة المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الرميح لمتابعة برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي (تعزيز) وتفعيله في جميع مدارس التعليم وفق الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي للبرنامج والحقائب التدريبية ودليل الجائزة للسلوك الإيجابي.
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي تشكيل لجنة لكل برنامج من برامج قسم التوجيه والإرشاد، حيث اعتمد تشكيل لجنة من 12 عضواً برئاسة المساعد للشؤون التعليمية سليمان السحيم وإنابة المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الرميح لمتابعة برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي (تعزيز) وتفعيله في جميع مدارس التعليم وفق الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي للبرنامج والحقائب التدريبية ودليل الجائزة للسلوك الإيجابي.
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