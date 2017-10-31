أصدر مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور علي بن محمد الصيخان مستشاراً تعليمياً بالإضافة إلى عمله أميناً للإدارة التعليمية ابتداءً من تاريخ القرار الذي صدر الأربعاء الماضي، ويمارس المهام والأعمال المفوضة له وفق الأنظمة والتعليمات.
يذكر أن الصيخان من القيادات التربوية المتميزة في مسيرته العملية، وجاء القرار بناءً على ماتقتضيه مصلحة العمل وما توصلت إليه لجنة ترشيح القيادات.
” الصيخان ” مستشاراً تعليمياً بالرس
” الصيخان ” مستشاراً تعليمياً بالرس
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
أصدر مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور علي بن محمد الصيخان مستشاراً تعليمياً بالإضافة إلى عمله أميناً للإدارة التعليمية ابتداءً من تاريخ القرار الذي صدر الأربعاء الماضي، ويمارس المهام والأعمال المفوضة له وفق الأنظمة والتعليمات.
أصدر مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور علي بن محمد الصيخان مستشاراً تعليمياً بالإضافة إلى عمله أميناً للإدارة التعليمية ابتداءً من تاريخ القرار الذي صدر الأربعاء الماضي، ويمارس المهام والأعمال المفوضة له وفق الأنظمة والتعليمات.
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