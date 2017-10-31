عقد مكتب التعليم بمحافظة أحد رفيدة ، لقاء تعريفيا حول (منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي ) وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية واختصاصي التقويم بالمكتب الأستاذ عبدالله أبو عريف ، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين .
وتناول اللقاء التعريف بالمنظومة وفق مؤشرات الأداء الكمية والنوعية ، وبحث المستجدات لاسيما ما يتعلق بالإصدار الخامس ، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الإشرافي ، و تشجيع المدرسة على تكوين مجموعات التعلم المهنية والشراكة المجتمعية والقيادة المتعلمة، والتوجه نحو تمكين المدرسة واستقلاليتها من خلال توطين برامج التدريب
من جهة أخرى دشن المساعد للشؤون المدرسية بمكتب التعليم في المحافظة الأستاذ علي بن مستور , برنامج ” طالب اليوم قائد الغد” , في ابتدائية نهاوند ، والذي يهدف إلى إكساب الطلاب مهارات القيادة بشكل عملي ، فيما تابع سير العمل ، وبرنامج التعلم النشط ، بحضور قائد المدرسة الأستاذ حسين آل عميس .