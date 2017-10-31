دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة نورة آل مفرح اليوم “برامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات في مدارس البنات ، وذلك بالقاعة الرياضية بابتدائية المنح بأبها .
وأكدت آل مفرح في كلمة لها بحضور معلمات النشاط البدني ،على ضرورة توعية وتثقيف الطالبات بأهمية التربية البدنية ومدى انعكاسها الإيجابي على الصحة العامة ، فيما أوضحت رئيسة قسم الصحة والتربية البدنية بإدارة نشاط الطالبات الأستاذة جميلة العمري ، أن البرنامج يستهدف معلمات النشاط البدني لجميع مراحل التعليم العام ، بدءاً بالمرحلة الثانوية لمدة أسبوعين متتاليين تليها المرحلة المتوسطة ، فالابتدائية ورياض الأطفال ، في خطوة تهدف إلى أن تكون معلمة النشاط البدني قادرة على تطبيق برنامج التربية البدنية المعززة للصحة بكفاءة واقتدار .
عقب ذلك انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمدربة جميلة عطية ، متضمنا المعارف والمفاهيم الأساسية للبرنامج وتطبيق المهارات الأساسية له .