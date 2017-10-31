نيابة عن محافظ الزلفي دشن سعادة الأستاذ صالح المدالله حملة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي بالجرعة المنشطة الثانية بلقاح شلل الأطفال وذلك في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية بحضور مدير المستشفى عبدالعزيز محمد الفهد ومدير التعليم بالإنابة حمد الناصر وتأتي هذه الحملة من منطلق الشراكة المستدامة بين وزارتي التعليم والصحة ، ومن جانبه أوضح مدير المستشفى أن الحملة تهدف إلى استكمال جميع التطعيمات لدى الأطفال وهي التي تكون مع بداية الدراسة للأطفال المستجدين وتغطي هذه الحملة أربع جرعات للصف الأول الابتدائي على مستوى المحافظة للبنين والبنات مضيفاً بأنه تم خلال الحملة تطعيم منسوبي المدرسة عن الأنفلونزا الموسمية.
المد الله يدشن حملة تطعيم طلاب الصف الأول بالزلفي
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