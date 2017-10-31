بدأ اليوم الثلاثاء على خشبة مسرح وزارة التعليم بالرياض، اللقاء الثاني في موسمه الثاني بندوة لمعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط بعنوان ” الاعتماد المؤسسي وتأثيره في رفع الكفاءة في البيئة التعليمية “.
تحدث في بداية اللقاء الدكتور محمد السديري مدير إدارة التدريب و الإبتعاث في وزارة التعليم ، في كلمة ترحيبية بنائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط
حيث أضاف السديري أن المنتدى إثراء في موسمه الثاني والذي يهدف إلى تطوير معرفة وخبرات القيادات التعليمية والمشرفين التربويين وتبادل الخبرات لتطوير مجال الإشراف التربوي والقيادة التعليمية
كما تحدث الدكتور ” مشاط ” عن الاعتماد المؤسسي بأنه تحقيق متطلبات معايير الجودة التي يشترط استيفاؤها من أجل إجازات واعتماد من قبل هيئة أو مؤسسة اعتماد مؤسسات تعليم عالي داخلياً أو خارجياً يأتي ذلك بالمقدرة على التخطيط عبر محكات هيكيل تنظيمي وخطة إستراتيجية مفعلة
وأضاف ” مشاط ” أن الجانب الآخر يتمثل في الفوائد التي تترتب على الحصول على الاعتماد مثل مشاركة الجميع في إعداد رؤية موحدة ورسالة واضحة يلتف حولها جميع العاملين ويخلصون في تنفيذها، ويحرصون على مراجعتها لتواكب التغييرات المتسارعة ، وارتفاع الروح المعنوية وتحقيق رضا وظيفي أكبر، كما يسهم الحصول على الاعتماد المؤسسي في رفع مستوى الأداء المهني.
ومن جانب إثراء القسم النسوي في إثراء عن الاعتماد المؤسسي ورفع كفاءته في ميدان البيئة التعليمية كانت هناك مداخلات للدكتورة /بدرية راشد القحطاني , والدكتورة /مها أحمد القرزعي.
حيث كان مقدم الندوة سعادة الدكتور / خالد بن عبدالله العييدي ,وفي ختام الندوة كما اعتاد برنامج ” إثراء ” على تكريم الضيف لما قدم وتلبية الدعوة كرم الدكتور/محمد السديري الدكتور عبدالفتاح مشاط بدرع تذكاري.