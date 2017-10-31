أصدرت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود العدد الأول من المجلة العلمية المحكمة ” مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية “، التي تعد المجلة العلمية المحكمة الأولى والوحيدة المتخصصة بالمجال الرياضي في الخليج العربي.
وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الدكتور /أحمد الفاضل أن إصدار المجلة نصف سنوي، على أن يكون إصدارها “ربع سنوي ” قريباً .
وأفاد أن هيئة تحرير المجلة يقوم عليها نخبة من المختصين في مجالات علوم الرياضة، بالإضافة إلى لجنة استشارية عالمية للمحررين، مقدماً شكره وتقديره لمدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر على دعمه ومساندته في إصدار المجلة.
جامعة الملك سعود تصدر أول مجلة علمية محكمة في علوم الرياضة
على المستوى الخليجي
جامعة الملك سعود تصدر أول مجلة علمية محكمة في علوم الرياضة
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - حسن المرير
أصدرت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود العدد الأول من المجلة العلمية المحكمة ” مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية “، التي تعد المجلة العلمية المحكمة الأولى والوحيدة المتخصصة بالمجال الرياضي في الخليج العربي.
أصدرت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود العدد الأول من المجلة العلمية المحكمة ” مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية “، التي تعد المجلة العلمية المحكمة الأولى والوحيدة المتخصصة بالمجال الرياضي في الخليج العربي.
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