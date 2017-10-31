شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، مؤخرا سباق اختراق الضاحية ، الذي نظمه نادي الحي بثانوية إشبيلية بخميس مشيط بمشاركة 14 ناديا ، وذلك بحضور ممثل أندية الحي الأستاذ عبدالله علوان.
وأوضح المشرف على أندية المنطقة الأستاذ مشبب القحطاني ، أن السباق بلغت مسافته 3.5 كلم بدءا من طريق الأمير سلطان ووصولا إلى نادي ضمك ، فيما بلغ عدد المشاركين 150 متسابقا .
ولفت القحطاني إلى أن نادي الكسائي حقق كأس البطولة في مجموع النقاط ، فيما حقق الطالب عبدالعزيز محمد الغامدي من نادي حسن آل الشيخ بأحد رفيدة المركز الأول ، وحقق الطالب ثامر عبدالمحسن من نادي المحالة بأبها المركز الثاني ، أما المركز الثالث ، فحققه الطالب فهد محمد الغامدي ، من نادي حسن آل الشيخ بأحد رفيدة.