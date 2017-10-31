دعت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي منسوبيها للمشاركة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة وذلك عن طريق الدخول على موقع جائرة التعليم للتميز حسب الرقم الخاص بكل مدرسة وتسجيل اسم المرشح بموقع الجائزة على الرابط www.tamayaz.org.sa
وطالبت الإدارة جميع الأقسام والمدارس حث منسوبيها في كل فئات الجائزة على المشاركة للثقة الكاملة بما لديهم من إنجازات.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الإدارة مطلع الأسبوع الماضي أوضحت فيه آلية التسجيل وأهداف الجائزة والتي منها إبراز الكفاءات التربوية في الميدان وتحفيز فئات المجتمع التعليمي لإبراز منجزاتهم، وإتقان مكونات مجتمع التعليم وإبراز الممارسات والتجارب المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء وتطويره.