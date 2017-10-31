شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التوعية اﻹسلامية مؤخرا ، في إجراء اختبارات المقابلة الشخصية للراغبين في المشاركة في دورة “إتقان الحفظ وتجويد التلاوة في قراءة اﻹمام عاصم”، و”دورة جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية”، وذلك بالمركز الدائم بأبها .
وأوضح مدير إدارة التوعية اﻹسلامية بتعليم المنطقة اﻷستاذ محمد الخبراني، أن الدورتين تهدف إلى تمكين معلم القرآن الكريم من تجويد القراءة ،و طرق تعليم القرآن الكريم والقراءات ،مشيرا إلى أنه تم تخصيص خمسة مقاعد لتعليم عسير في كل دورة ، شريطة تجاوز الاختبارات التي تعقد على مستوى اﻹدارة، وعلى مستوى الوزارة .
يذكر أن هذه هي المرحلة اﻷولى للمقابلة، يعقبها مرحلة الاختبار عن بعد يوم اﻷربعاء القادم، تليه المرحلة النهائية التي تعقد في المدينة المنورة.