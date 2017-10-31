قامت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية بنات بمنطقة نجران, سراء بنت سعيد الشهراني بزيارة تفقديه إلى مدارس البنات في مكتب التعليم بمحافظة بدر الجنوب ، التقت من خلالها بعدد من قائدات المدارس ورياض الأطفال للتعرف على صعوبات العمل وتذليلها وفق الإمكانيات المتاحة,حيث أقيم لقاء تربوي أكدت فيه الشهراني أهمية القيام بجولات على مكاتب التعليم لمتابعة المدارس وتقديم التوجيهات الخاصة بالعمل والتي تنظم الأعمال المناطة بهم كمكتب إشرافي وايضا للمدارس ،مشيرة إلى ضرورة عقد اجتماعات متكررة مع قائدات المدارس ولمنسوبات المدارس إن احتاج الأمر ومتابعة ما قد يواجه المدارس من صعوبات وتذليلها وفق الإمكانيات المتاحة ، ومن خلال التواصل مع الجهات المختصة في الإدارة مثل عجز المعلمات وكذلك أعمال الصيانة والنظافة ، كذلك القيام بجولات على الفصول لتقديم الدعم للطالبات وتشجيعهم للمشاركة في الأنشطة والمبادرات والجوائز المحلية والدولية وحثهم على الإطلاع والاستفادة من التقنيات الحديثة لإبراز مواهبهن, ثم تحدثت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد سلوى الحسني مع قائدات المدارس عن ماهية عمل التوجيه والإرشاد واختلافه في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، ومما تتكون اللجنة الإرشادية والعمل المهني مع الطالبات ومتى يتم تشكيل اللجنة ومتى تعرض ، ومتابعة سلوك الطالبات في كافة المراحل والبرامج الوقائية ، والخطة التشغيلية لهذه العناصر وآلية التدرج في الإجراءات والعقوبات ومناقشة قضية الغياب ، والعنف الأسري وتطبيق الرياضة البدنية في التمارين الصباحية والألعاب البسيطة الحركية .
عقبها ناقشت مديرة إدارة الاختبارات والقبول نورة الشهري التسجيل في نظام نور لجميع المراحل من رياض الأطفال والابتدائي ، وعدم قبول هوية الزائر وتأشيرة الزيارة وفئات تحديد المستوى ، ومهارات بدل الفاقد وإغلاق الدرجات للفترات .
تلاها تحدثت مديرة إدارة التربية الخاصة غالية السويدي عن برامج العوق الفكري حيث يوجد برنامجين ابتدائية ومتوسطة الخانق للعوق الفكري ، وتم ملاحظة توقف المنهج لعدم تعيين معلمات هذا العام للبرنامج ،وبعد الاجتماع تم تكليف إحدى معلمات المدرسة بتدريس البرنامج ، وسنقوم في إدارة التربية الخاصة بتدريبها وتمكينها ، وبعد الشخوص لفصل طالبات العوق الفكري لوحظت طالبة إعاقة حركية وتم التوجيه لتحويلها إلى فصل التعليم العام مع تهيئة الفصل لها بالدور الأرضي ، وتم شرح الفرق بين انخفاض المستوى الدراسي وبين صعوبات التعلم والإجراءات المنظمة لذلك ، وشرح طريقة تحويل الطالبة للتشخيص نهاية العام الدراسي ، وقبول جميع الطالبات في الصف الأول وعدم الحكم على الطالبة وتعطى فرصة إلى نهاية العام الدراسي ، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات عند المرشدة الطلابية .
وناقشت مديرة إدارة رياض الأطفال سنية بالحارث توزيع الجدول اليومي للأنشطة وآلية تسجيل الأطفال في نظام نور وإدخال المهارات النمائية بشكل مستمر ومناقشة عجز المعلمات وكيفية تسديد العجز ، وتمت مناقشة البرامج التدريبية وحضورها في الإدارة ، ومناقشة العجز في التجهيزات داخل الروضة وفي الملعب الخارجي , وأهمية تطبيق لائحة الدليل الإجرائي والدليل التنظيمي وتزويد مديرات الروضات بحقيبة تحتوي على سي دي يحوي جميع ما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال سواء في اللوائح والأنظمة والتعاميم .