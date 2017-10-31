ناقش مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة الأستاذ حامد الشمراني ، مع مكتب خبراء الإدارة والتقنية للاستشارات بجامعة الملك خالد، ممثلة بمديرها، الأستاذ محمد آل كامل ، عقد شراكة وتدريب تشمل شريحة كبيرة من طلاب ومنسوبي التعليم بأحد رفيدة ،وذلك في استثمار وسائل التواصل الاجتماعي.
و استمع الشمراني لنبذه مفصلة لعمل مكتب ” خبراء ” وعدد من بنود الاتفاقية والعرض الذي سيقدمه المركز لطلاب المحافظة .
وأكد الشمراني على أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو رفع مستوى وعي طلاب المحافظة في استثمار شبكات التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتأهيلهم إلى رواد أعمال وتحويل أفكارهم إلى منتجات, وتحقيق تعاون مثمر بين مكتب خبراء الإدارة و التقنية للاستشارات ، التابع لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة، و مكتب التعليم بأحد رفيدة.
و تخلل اللقاء عرضا مرئيا لأهداف البرنامج ،بحضور لجنة مكونة من المساعد للشؤون التعليمية بالمكتب الأستاذ عبدالله أبو عريف ومدير مركز التطوير المهني بالمحافظة الأستاذ عبدالرحمن السعرة، ومشرف تقنية المعلومات بالمكتب الأستاذ سعيد بن عطيف .