انطلقت المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في مدرسة الشنانة الابتدائية والمتوسطة بحضور المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ خالد الحربي و مدير الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم الاستاذ تركي البلاجي
وانطلقت هذه المبادرة بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بصحة القصيم حيث سيتم تغطية جميع المدارس الابتدائية خلال هذا العام الدراسي
ومن جانب آخر افتتح الاستاذ خالد الحربي المساعد لشؤون المدرسية العيادة الصحيةً في مدرسة الشنانة وأشاد بالمجهودات التي قام بها قائد مدرسة الشنانة الاستاذ صالح الفوزان لافتتاح العيادة المدرسية .
انطلاق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في مدارس تعليم الرس
انطلاق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في مدارس تعليم الرس
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
انطلقت المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في مدرسة الشنانة الابتدائية والمتوسطة بحضور المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ خالد الحربي و مدير الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم الاستاذ تركي البلاجي
انطلقت المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في مدرسة الشنانة الابتدائية والمتوسطة بحضور المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ خالد الحربي و مدير الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم الاستاذ تركي البلاجي
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