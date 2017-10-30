انطلقت في مدارس تعليم مكة من الأحد 9 / 2 / 1439 هــ حملة مكة مسؤوليتي تحت شعار (مكة تستاهل 6) والتي تنفذها الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة على مستوى مكاتب التربية والتعليم مثلة في إدارة نشاط الطلاب .
وتهدف الحملة التي تنطلق في مواقع وميادين حيوية في أطهر البقاع وحققت نجاحات باهرة في الأعوام الماضية إلى تدريب الطلاب على القيادة وتحمل المسؤولية لخدمة الوطن المعطاء والممارسة العلمية التنشيطية للقيم التربوية وإبراز دور النشاط الطلابي في خدمة المجتمع المحيط وتجسيد مبدأ الجسد الواحد، وتربية النشء على التفاني في بذل العطاء دون مقابل والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة واحترام العمل اليدوي ونظافة مكة المكرمة والإسهام في خدمة المجتمع.
ويشارك من كل مدرسة 20 طالباً في كل اسبوع من الأسابيع المخصصة لتنفيذ البرنامج حيث يتنافسون على تقديم نماذج مشرفة في تسابقهم وتنافسهم لنظافة أرض مكة المكرمة ويشرف عليهم عدد من رواد النشاط ومشرفي الإدارة العامة لنشاط الطلاب بإدارة تعليم مكة المكرمة.
الجدير بالذكر أن مكة تستاهل 6 امتداد للبرنامج نفسه العام الماضي وامتداداً للبرامج الاجتماعية الخدمية التي تقدمها إدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة للمجتمع.