دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي صباح اليوم الأحد: 9/ 2/ 1439هـ أول مجمع نموذجي لمدارس البشرى الأهلية بحي النوارية بتكلفة 16 مليون ريال وفقاً لمواصفات المباني الحكومية، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني ومالك المدارس الدكتور عبد العزيز الخطابي وقائد المدارس الأستاذ طلال الحازمي وعدد من منسوبي تعليم مكة المكرمة.
وعبّر الحارثي في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بما شاهده من جهود وأعمال ومباني وتجهيزات عالية الجودة في هذا الصرح التعليمي مجمع مدارس البشرى النموذجي بحي النوارية بمكة، مشيراً إلى أن العمل في التعليم الأهلي هو مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث استهدفت رؤية 2030 رفع مستوى قبول الطلاب في التعليم الأهلي لنسبة 25%، مؤكداً في ذات الوقت أن تعليم مكة المكرمة يخطو بخطوات حثيثة ومتسارعة للوصول لهذه النسبة من خلال خصخصة التعليم، وتعزيز فرص النجاح بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي يخطو خطوات متنامية في تجويد الأعمال وتحسين المخرجات وتقديم الأفضل والأنسب، مشيداً بالمنافسة الشريفة بين ملاك القطاع الخاص التي تثري الميدان في التعليم الأهلي من حيث المباني والتجهيزات والتقنية الحديثة ، شاكراً لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم الأهلي بقيادة الدكتور فهد الزهرني على دعم تلك الجهود المخلصة مع ملاك القطاع الخاص للوصول للجودة المأمولة في التعليم الأهلي بمكة المكرمة
من جهته ثمّن مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني – في كلمته التي ألقاها نيابة عن منسوبي التعليم الأهلي والقطاع الخاص ومالك المدارس – لمدير التعليم الأستاذ محمد بمن مهدي الحارثي افتتاحه وتدشينه لهذا الصرح التعليمي الحديث، متمنياً أن يكون لبنة مباركة في دعم مسيرة التعليم بمنطقة مكة، ومشيراً إلى أن التعليم الأهلي قادم إلى نهضة تعليمية وتنموية عالية الجودة تتناسب مع قدسية المكان والزمان في مكة المكرمة.