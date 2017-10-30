احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التربية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للعصا البيضاء اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٢/٩هـ والذي يوافق الخامسة عشر من شهر أكتوبر في كل عام . بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة محمد الغامدي، نفذته منسوبات إدارة التربية الخاصة تحت إشراف مديرة إدارة التربية الخاصة فاطمة الزهراني وبحضور عدد لفيف من مديرات الإدارات ومديرات مكاتب وقائدات المدارس والمعلمات .
هذا وقد استهدف البرنامج طالبات فصول النور وأمهاتهن وذلك بهدف استشعار أهمية هذه الفئة الغالية على المجتمع واستعراض الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عامةً والمكفوفين بشكل خاص وتوعية المجتمع بفئة العوق البصري وإبراز أهمية العصا البيضاء في حياة الكفيف ودورها في توجهه وتنقلاته كونها رمز العالمية للمكفوفين وذلك بما تساعدهم على الاستقلالية في الحركة والتنقل والاعتماد على الذات.
واستهل البرنامج تلاوة عطرة من الذكر الحكيم فالسلام الملكي ثم ألقت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة آمنة محمد صالح الغامدي كلمة لها معبرة من خلالها عن بالغ سعادتها بهذه المناسبة الجديرة بالذكر، مقدمةً جزيل الشكر والعرفان لمديرة إدارة التربية الخاصة فاطمة الزهراني وفريق عملها الرائع وعلى رأسهن المشرفة وسمية المسعود وذلك على جهودهن البارزة لإخراج هذا الاحتفاء بهذه الصورة المشرفة وعلى مايقدمنه من خدمات نوعية ممكنة لبناتنا ذوات الإعاقة الخاصة ، مبينةً بأن العصاء البيضا تعتبر بمثابة رمز للاستقلالية في حياة الكفيف، فهو يستطيع التعرف من خلال العصا على الطريق، ومواجهة العقبات التي قد تعترض حياته وتمكنه من القيام بواجباته اليومية بكل سهولة ويسر ، لاسيما بما تسهم به من تعزيز ثقته بنفسه، مقدمة شكرها إلى أولياء الأمور وذلك لدورهم البارز في التحفيز البناء لبناتهم ذوات الإعاقة البصرية، مشيرةً إلى أنه تزامناً مع هذه المناسبة قد تم افتتاح أول روضة تستقطب أطفال من ذوي الإعاقة البصرية لمرحلة رياض الأطفال، مُتمنية مزيدًا من التقدم والرقي في خدمة هذه الفئة الغالية .
من جهتها قدّمت مديرة إدارة التربية الخاصة فاطمة الزهراني كلمتها والتي أبانت فيها بأن اليوم العالمي للعصا البيضاء في هذه السنة يندرج تحت شعار الأماكن العامة يجب أن تكون آمنة، لذلك نأمل أن تكيف الأماكن العامة لهم في الشوارع والمرافق العامة وحتى المدارس وذلك بالطريقة التى تسهل عليهم التنقل بشكل آمن وباعتماد شبه كلي على أنفسهم سواء بإعداد الممرات الخاصة بهم أو ترجمة جميع التعليمات واللوحات العامة بلغة برايل، مهيبةً بأهمية توعية طالباتنا بضرورة استخدام العصا البيضاء وتقبلهن لها وضرورة توضيح أهميتها لمساعدتهم ، كما نوهت بأنه بهذه المناسبة الجميلة تم افتتاح فصل النور للتدخل المبكر في الروضه الخامسة بالعزيزية ومشيرةً إلى أن المجال مازال مفتوحًا للتسجيل لتلقي خدمات التدخل المبكر لهذه الفئة.
ثم تنوعت فقرات الحفل بين محاضرة توعوية بعنوان ( العصا البيضاء أناقة وجمال) من تقديم المعلمة أسماء المهنا بمشاركة الطالبات مرام الصبحي وربى الزهراني ووجدان السلمي عقبها تألقت طالبات فصول النور وهن يرسمن لوحات إنشادية بأصواتهن الغناءة وذلك بعنوان ( مدرستنا الحلوة ) و (تموج السطور) ، كما اتحفت الطالبات الحفل بنص حواري بين العصا والنظارة ،
فيما صدحت طالبات العوق البصري بقصيدتين تحت شعار (شموخ كفيف) و (أنا سعودي) ، كما تفاعلت الحاضرات في تجربة العصا البيضا التي قمن بها .
بينما تضمن الاحتفاء مجموعة من الأركان والتى تم من خلالها استعراض أحدث الأجهزة في مجال الإعاقة البصرية وعرض الكثير من أعمال طالباتنا في فصول النور.
جديرٌ بالذكر أنه تم استقبال أمهات الطالبات خلال الاحتفاء وتفعيل مبادرة ارتقاء تحت إشراف المشرفة التربوية صفية القارحي ، حيث أن مبادرة ارتقاء أُطلق قرارها من قبل سعادة وزير التعليم الدكتور محمد العيسى بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٠هـ والتى تهدف إلى وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع.
وفي ختام الاحتفاء كرمت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية قائدات المدارس ومعلمات فصول النور والراعي الرسمي للحفل مدارس ( مواهب المملكة ) وتقديم شهادات الشكر والتقدير لهن.
علما بأنه بلغ عدد الحاضرات ( ١٠٠) تربوية .