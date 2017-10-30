أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد لقاءات تعريفية لمرشدي الطلاب المنفذين لبرنامج إنجاز السعودية والذي يستهدف من تلك اللقاءات تثقيف المرشدين الطلابيين بالبرنامج وبالمبادرات الطلابية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الحالي وكيفية تنفيذ البرنامج بالمدارس ليستفيد منه طلاب وطالبات 90 مدرسة بتعليم مكة وينفذه 95 مرشداً ومرشدةً طلابية.
وأكدت إدارة التوجيه والإرشاد الاهتمام بالمبادرات الطلابية وعلى ضرورة تنفيذ البرنامج بالشكل الذي يحقق الأهداف التي وضع البرنامج من أجلها والتي من ضمنها تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب وتنمية المسؤولية الاجتماعية والقيادة والتأثير الفعال لديهم.
وكانت أولى اللقاءات يوم الأحد بتاريخ 3 / 2 / 1439 هــ لمرشدي المرحلة المتوسطة للتدريب على مبادرة كيف أكون قائداً في مجتمعي.
وأما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فكانت اللقاءات يومي الأربعاء والخميس 5 – 6 / 2 / 1439 هــ للتدريب على مبادرة أنا ومحيطي وأصدقاء الأرض.
الجدير ذكره أن برنامج إنجاز ينفذ برامج بتعليم مكة للسنة الخامسة على التوالي وهو عبارة عن شراكة بين وزارة التعليم وانجاز السعودية ويهدف إلى تدريب الطلاب على بعض المهارات الحياتية وهو مبادرة وطنية غير هادفة للربح يقدم برامج
لشباب من الفئة العمرية (10-24سنة) متخصصة بالقيادة وتعزيز إطلاق الأعمال الخاصة والارتقاء بالمهارات الاقتصادية والعملية والحياتية عن طريق متطوعين من القطاع الخاص يستثمرون أوقاتهم مشكورين بتقديم خبراتهم للطلاب بهدف إعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم المهنية