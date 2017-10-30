تنفذ إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم نظام نور سلسلة برامج تدريبية بعدد
٢٠ برنامجاً تدريبياً تستهدف من خلالها 700 مسؤول عن نظام نور بمدارس تعليم مكة .
كما وتستهدف البرامج 10 مكاتب تعليمية كالتالي (متدرب من مكتب الشمال ومتدربين اثنين من مكتب الجنوب وثلاثة متدربين من مكتب الشرق وأربعة متدربين من مكتب الغرب وخمسة متدربين من مكتب الوسط وستة مدربين من مكتب الكامل وسبعة متدربين من مكتب الجموم وتسعة متدربين من مكتب التعليم الأهلي وعشرة متدربين من مكتب التعليم المسائي) ولكل مكتب يومين تدربيين.
وفي مراحل التعليم كانت حصة التدريب كالتالي (يوم للابتدائيات ٣٥ متدرب والثاني للمتوسطات والثانويات ٣٥ متدرب) وذلك لمدة شهر من تاريخ 9 / 2 / 1439 هــ
هذا وتقام البرامج التدريبية بالتعاون مع مكتب التعليم الأهلي ومدارس جيل الإبداع الأهلية ومدارس شعاع المعرفة الأهلية ومدارس الفرقان الأهلية بالحمراء
وينفذ التدريب المدربين ( أ سعد محمد خياط ، أسامة صالح كفية ،عبدالله حباب السلمي )
وذلك بالدخول على الرابط المرفق والتسجيل من خلاله في البرنامج التدريبي (نظام نور للخدمات الالكترونية)
http://mkapps.net/training