نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية وبالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة حملة توعوية لطلاب وطالبات المدارس عن مرض هشاشة العظام تتضمن العديد من المحاضرات التوعوية الطبية لتثقيفهم وتوعيتهم بخطورة المرض وطرق الوقاية منه .
يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام والذي اُختير له هذا العام شعار ” قوي عظامك وتعرض للشمس ” وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع عشر من شهر صفر الحالي .
وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي بأن هذه الحملة تأتي ضمن التعاون المشترك بين إدارة التعليم ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة , والتي تهدف إلى توعية وتثقيف الأبناء والبنات في المدارس بأهمية التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين ” د ” المهم جداً في بناء العظام , لافتاً إلى أن الفئة العمرية المستهدفة تقع ما بين سن 10 إلى 18 سنة .
وتناول الأطباء والمثقفون الصحيون أثناء زيارتهم للمدارس التعريف بفيتامين ” د ” , ومصادره الطبيعية في الأغذية , وبيان الأوقات المناسبة للتعرض لأشعة الشمس , والطرق الصحيحة للحصول عليه من أشعة الشمس .
شاكرا في الوقت نفسه قادة وقائدات المدارس المستهدفة التي سهلت عمل الفرق المشاركة في هذه الحملة الهامة , ووفرت كل ما يساعدهم في تفعيلها لتحقيق الهدف المنشود لمثل هذه الفعاليات القيمة .