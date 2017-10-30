وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات اليوم الاثنين10/2/1439هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ عبدالعزيز النبط أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة اليوم الاثنين.
مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.
تعليم الجوف يعلق الدراسة .. اليوم
بسبب موجه الغبار التي تشهدها المنطقة :
تعليم الجوف يعلق الدراسة .. اليوم
صحيفة التعليم الإلكترونية : الجوف
وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات اليوم الاثنين10/2/1439هـ.
وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات اليوم الاثنين10/2/1439هـ.
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