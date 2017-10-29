تم بحمدالله تعالى صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٢/٩هـ وبحضور مدير مكتب التعليم شرق المدينة الاستاذ سامي السيد والمشرف التربوي عادل حسينون تدشين مشروع الواقع المعزز بمتوسطة أبي بن ثابت الأنصاري وبإشراف قائد المدرسة الاستاذ وليد بن سعد الحاسري، وتم تكريم المعلمين المشاركين في دعم البرنامج وتطبيقه داخل المدرسة وهم الاستاذ سعيد علي أبو النصر والأستاذ وليد الردادي والاستاذ تركي الحاسري والاستاذ عايض الحربي والاستاذ جعفر الشريف.
مشروع الواقع المعزز بمتوسطة أبي بن ثابت الأنصاري بالمدينة المنورة
مشروع الواقع المعزز بمتوسطة أبي بن ثابت الأنصاري بالمدينة المنورة
صحيفة التعليم : المدينة المنورة - منصور البلادي
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