كرم سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي المشرف التربوي عبدالله بن رابح الشريف نظير جهوده المميزة في الإعلام التربوي ودوره في إبراز الفعاليات والأنشطة إعلاميا والتي أسهمت في حصول الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإعلام التربوي على المركز الأول على مستوى الوزارة.
مدير عام تعليم مكة المكرمة يكرم الشريف لجهوده البارزة في الإعلام التربوي
مدير عام تعليم مكة المكرمة يكرم الشريف لجهوده البارزة في الإعلام التربوي
صحيفة التعليم الإلكترونية: مكة - عطية الكحيلي
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