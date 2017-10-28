أكد وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى أن قيادة المملكة تتطلع إلى تعليم نوعي وتغيير جذري ومواكبة للتحديات التي تواجهها المملكة في مجال تنمية القوة البشرية، وفي تأهيل الأجيال القادمة، وهي أيضاً تتطلع من خلال رؤية المملكة 2030 أن ننافس على المستوى الدولي وأن نواكب كل التطورات التي تحصل في عالم الأعمال وعالم التقنية، ونحن نتطلع إلى التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية تعزز الإستراتيجيات التربوية وتدعم فرصة التعليم الذاتي، ورسالة البرنامج هي دعم تقدم المعلم والمتعلم من خلال تغيير نمط التعليم التقليدي إلى تعليم تفاعلي وبيئة فيها كثير من التواصل مع كل عناصر العملية التعليمية.
وقال وزير التعليم «نتوقع أن يجد المعلون والمعلمات في برنامج بوابة المستقبل الفرصة إلى تغيير نمط التعليم والتفاعل مع الطلاب والطالبات بشكل يومي والتفاعل مع أولياء الأمور بشكل يومي والتعرف على كل المستويات التعليمية وتقييم تقدم الطالب في المجالات كافة». وأكد د. العيسى أن هذه المتطلبات تحتاج إلى أنظمة تعلم إلكتروني من خلال الشراكات مع الشركات المتخصصة في هذا الجانب، ونستطيع خلالها أن نوفر هذه الأنظمة وتوفير أجهزة حاسب آلي وأجهزة عرض ضوئية وإيجاد الدعم الفني والتقني للمدارس، والأهم في هذا البرنامج هو ما يتعلق بالتدريب والتثقيف والتوعية والمتابعة لتنفيذ هذا البرنامج من خلال كل الأنشطة التي سيقدمها المشرفون والمشرفات على البرنامج، ونحتاج إلى اتصال إنترنت عالي الجودة، وبدأنا في توفير سرعات عالية نوفرها في كافة المدارس المطبقة لهذا البرنامج. وأضاف وزير التعليم أن بوابة المستقبل تقدم الموارد العلمية والتعليمية والواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات والحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي .
بدء توفير إنترنت عالي الجودة لكافة المدارس :
وزير التعليم د. العيسى : تغيير النظام التعليمي من تقليدي إلى تفاعلي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أكد وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى أن قيادة المملكة تتطلع إلى تعليم نوعي وتغيير جذري ومواكبة للتحديات التي تواجهها المملكة في مجال تنمية القوة البشرية، وفي تأهيل الأجيال القادمة، وهي أيضاً تتطلع من خلال رؤية المملكة 2030 أن ننافس على المستوى الدولي وأن نواكب كل التطورات التي تحصل في عالم الأعمال وعالم التقنية، ونحن نتطلع إلى التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية تعزز الإستراتيجيات التربوية وتدعم فرصة التعليم الذاتي، ورسالة البرنامج هي دعم تقدم المعلم والمتعلم من خلال تغيير نمط التعليم التقليدي إلى تعليم تفاعلي وبيئة فيها كثير من التواصل مع كل عناصر العملية التعليمية.
أكد وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى أن قيادة المملكة تتطلع إلى تعليم نوعي وتغيير جذري ومواكبة للتحديات التي تواجهها المملكة في مجال تنمية القوة البشرية، وفي تأهيل الأجيال القادمة، وهي أيضاً تتطلع من خلال رؤية المملكة 2030 أن ننافس على المستوى الدولي وأن نواكب كل التطورات التي تحصل في عالم الأعمال وعالم التقنية، ونحن نتطلع إلى التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية تعزز الإستراتيجيات التربوية وتدعم فرصة التعليم الذاتي، ورسالة البرنامج هي دعم تقدم المعلم والمتعلم من خلال تغيير نمط التعليم التقليدي إلى تعليم تفاعلي وبيئة فيها كثير من التواصل مع كل عناصر العملية التعليمية.
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