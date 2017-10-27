حددت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك يومي الأحد والاثنين المقبلين موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الذين تقدموا للعمل في تخصصات ومجالات الإشراف التربوي بتعليم المنطقة.
وبين مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم تبوك د. سلطان بن طخطيخ العنزي أن عدد المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية بلغ 30 معلماً متقدماً في مختلف التخصصات والمجالات الإشرافية . وأكد مدير الإشراف أن المعلمين المرشحين قد طابقت ملفاتهم ضوابط الإشراف التربوي لدخول المقابلات الشخصية بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية التي عقدت لهم في وقت سابق، لافتاً أن مقر المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين سيكون بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً في اليومين المحددين وذلك في مكتب المساعد لشؤون تعليم البنين بالمبنى الرئيس للإدارة العامة للتربية والتعليم بتبوك
تعليم تبوك يعلن أسماء 30 معلما مرشحا للمقابلات الشخصية في التشكيلات المدرسية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
حددت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك يومي الأحد والاثنين المقبلين موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الذين تقدموا للعمل في تخصصات ومجالات الإشراف التربوي بتعليم المنطقة.
حددت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك يومي الأحد والاثنين المقبلين موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الذين تقدموا للعمل في تخصصات ومجالات الإشراف التربوي بتعليم المنطقة.
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