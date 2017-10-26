استقبلت كلية العلوم بجامعة تبوك طلاب مدرسة العصر الابتدائية الأهلية وذلك بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء حيث رحب عميد الكلية بأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب ومن ثم قام رئيس قسم الكيمياء بعمل جولة مع الطلاب على معامل القسم المختلفة وتم خلال الجولة اجراء بعض التفاعلات الكيميائية من قبل الدكتور / حاتم العوه والأستاذ سلطان الحويطي حيث استمتع الطلاب بمشاهدة بعض التفاعلات الكيميائية والتعرف على مدى أهمية الكيمياء في الحياة وقد اشتملت الجولة زيارة الطلاب لمعمل أبحاث الحشرات حيث تم تعريف الطلاب على بعض انواع الحشرات واشتملت أيضا زيارة للمكتبة المركزية وتعرف الطلاب على نظام المكتبة وماتحويه من مكتب وطريقة فهرستها وفِي نهاية الزيارة تم توزيع بعض الهدايا وتوديع الطلاب مع التمنيات لهم بمستقبل مشرق.
احتفاءً بأسبوع الكيمياء العربي كلية العلوم بجامعة تبوك تستقبل طلاب مدارس العصر الأهلية
احتفاءً بأسبوع الكيمياء العربي كلية العلوم بجامعة تبوك تستقبل طلاب مدارس العصر الأهلية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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